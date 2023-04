Platinette torna a casa dopo l'ictus: ad attenderlo la dolce cagnolina Kiri

Platinette è tornato a casa. È passato esattamente un mese da quando Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus e dopo il ricovero in ospedale per venti giorni, il conduttore è tornato nella sua dimora accanto alla sua cagnolina Kiri. Su Instagram, Mauro Coruzzi ha mostrato foto e video dell'incontro speciale col suo amato amico a quattrozampe e ora i due possono tornare a rilassarsi insieme nel «nuovo divanoletto».

Platinette è tornato a casa

Una carrellata di foto insieme al suo cane Kiri pubblicata su Instagram con la didascalia: «In casa, relax».



La paura, poi la corsa in ambulanza...

Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, ha raccontato in prima persona alla Gazzetta di Parma i momenti terribili dell'attacco ischemico e il cammino in corso per ritornare alla normalità. La paura, poi la corsa in ambulanza, le cure e ora la riabilitazione.

Il conduttore tv ha raccontato come, al momento del malore, si sia sentito come «bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall'incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna». Ed ora il percorso di riabilitazione. «Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare».