Sesso libero nella spiaggia dei nudisti, adesso il sindaco manda i vigili

di Giuseppe Babbo

Al via le pattuglie dell'amore. O meglio, contro la camporella balneare. Ad organizzarle sono gli agenti della Polizia locale di Jesolo e non in una zona qualsiasi, ma nella spiaggia del Mort, un lembo di litorale sospeso tra i comuni di Eraclea e Jesolo e da anni conosciuta come una delle spiagge più calde d'Italia. Del resto, si tratta di una zona difficile da raggiungere ma comunque incontaminata e tutelata dalle norme europee come sito d'interesse comunitario.



E anche per questo frequentata dai nudisti, ovvero dagli amanti del sole integrale che fanno del contatto con la natura un autentico stile di vita. Nulla a che vedere, invece, con chi cerca sesso sfrenato tra scambi di coppia e orge, attività che da anni ormai hanno reso famoso questo stesso arenile, tra lussuriose capanne e dune dove accade di tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA