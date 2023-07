Tragedia all'alba a Jesolo: schianto frontale tra due auto, morti due ragazzi ventenni

​JESOLO - Tragico incidente frontale questa mattina alle 5.45 a Jesolo: due ragazzi morti poco più che ventenni. L'incidente è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della "Carrozzeria Piave". A scontrarsi per cause al vaglio dei carabinieri, una Yaris e una Citroen monovolume. Deceduti gli occupanti della piccola utilitaria, nell'impatto uno è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: grave il conducente dell'altra auto. Sul posto il Suem anche con l'eliambulanza, i pompieri di Jesolo e Mestre, insieme ai militari dell'Arma per i rilievi.