Entra contromano sulla rotatoria della tangenziale poi il terribile schianto: morto 47enne di Cavallino Treporti. All’1.15 della scorsa notte un incidente tra due auto, purtroppo con esito mortale, si è verificato sulla rotatoria Marghera della Tangenziale di Mestre: a provocarlo un veicolo che ha imboccato la rotonda contromano, provenendo dalla SS 309 Romea. Deceduto Alessandro Amadi, detto Bobò, classe 75, il conducente della Passat grigia che ha provocato il frontale. Ferito il ragazzo alla guida dell'altra auto, A.C. dell'85, residente a Mira.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem-118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Venezia e il personale di Concessioni Autostradali Venete, con gli Ausiliari della Viabilità e i coordinatori del Centro operativo di Mestre. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo al volante dell’auto in contromano. Trasferito in ospedale il conducente dell’altra vettura, suo malgrado coinvolta nel frontale. La dinamica e le cause dell’accaduto sono al vaglio della Polstrada.

Durante le operazioni di soccorso e rilievo il traffico è stato temporaneamente deviato all’interno dell’area di servizio in rotatoria: vista anche l’ora, non si sono registrati disagi alla viabilità. Le operazioni di sgombero e ripristino si sono concluse verso le 4 del mattino.

Il cordoglio degli amici

Sui social, tutto il dolore di chi conosceva Alessandro detto Bobò. Un collega scrive: «Un grande dolore per tutti noi colleghi della navigazione e per la sua famiglia. Ciao Ale che tu abbia una buona rotta per le terre del Paradiso». Un amico dice affranto: «Era ben voluto da tutti».