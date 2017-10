Sesso in cambio di parcheggi riservati, bufera su un dirigente di polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WASHINGTON - Aveva intrecciato relazioni decisamente piccanti con diverse donne, a cui aveva promesso e garantito dei parcheggi riservati senza che le destinatarie ne possedessero le dovute autorizzazioni. Protagonista dell'abuso di potere un dirigente di polizia giudiziaria degli Stati Uniti, che è ora al centro di un'indagine interna da parte del Dipartimento di Giustizia (che però si guarda bene dal fare nomi).Le prime indagini interne, come riporta anche il Daily Mail che ha ripreso la notizia, sono partite da una denuncia anonima. I primi riscontri hanno confermato l'attività del dirigente di polizia, che faceva entrare e parcheggiare comodamente nei posti migliori tutte le amanti all'interno degli uffici. Non tutte, però, erano dipendenti di polizia giudiziaria: alcune di queste donne erano riuscite a ottenere i 'pass' per l'accesso anche se non avrebbero mai potuto entrare nella struttura.Durante le indagini, è emerso anche che il dirigente di polizia era solito viaggiare in auto blu insieme al proprio cane; un altro comportamento, questo, espressamente vietato dalle norme di condotta destinate ai pubblici ufficiali. Ad ogni modo, è già stato reso noto che l'uomo non sarà perseguito penalmente, ma potrà incorrere solo in sanzioni disciplinari relative allo svolgimento della sua professione.