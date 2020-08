Sesso in auto in pieno giorno: arriva la polizia, rischiano maxi multa da 30mila euro

Sesso in auto in pieno centro a Monopoli. Lui 26 anni, lei 20, completamente nudi, ieri mattina hanno dato sfogo alle loro irrefrenabili voglie sul sedile posteriore dell'auto del ragazzo. Tutto questo, però, è avvenuto in una strada del centro di Monopoli, davanti a diversi cittadini del posto e sono stati proprio i residenti ad avvisare la Polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato quanto avveniva e subito hanno diffidato la giovane coppia monopolitana a rivestirsi.

Per i due scatta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5000 euro ad un massimo di 30000. Potrebbero però scaturire conseguenze più serie, sotto il profilo giudiziario. «Seppure il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia stato oggetto di depenalizzazione - spiega il comandante della Polizia locale Michele Cassano - la fattispecie penale resta in piedi quando tali atti vengono compiuti dinanzi a minori. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare il tutto».

Ultimo aggiornamento: 12:55

