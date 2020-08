Tasso alcolemico quattro volte superiore rispetto al consentito, nei guai un 33enne

ANCONA _ Continua incessante il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime ore, hanno svolto i servizi di prevenzione effettuando una serie di attività con numerose pattuglie del “pronto intervento” dislocate nel capoluogo dorico.

Tale servizio ha visto un dispiego massiccio di 23 pattuglie, di cui 15 “gazzelle” del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito di denunciare un 33enne di origini boliviane alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza.

Ieri notte, poco prima delle 5, un 33enne boliviano, residente in un comune della provincia di Ancona, stava rincasando, dopo una serata trascorsa con la famiglia, quando in via del Consorzio del Comune di Falconara Marittima è uscito dalla sede stradale finendo contro con un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono giunti i carabinieri del Norm che, nel procedere agli adempimenti connessi ai rilievi del sinistro stradale, hanno accertato che il 33enne si era messo alla guida dopo aver alzato il gomito. Infatti sottoposto ad accertamento etilometrico il suo tasso alcolemico è risultato quattro volte superiore al limite consentito.

Per tale ragione è scattato il ritiro della patente e la sua autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e affidata in custodia ad una ditta convenzionata con la Prefettura che dovrà pronunciarsi anche sul conseguente periodo di sospensione della patente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA