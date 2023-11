Balotelli e l'incidente a Brescia, cosa è successo? Lo schianto, l'auto distrutta e il rifiuto dell'alcol test: cosa sappiamo

Auto completamente distrutta, esplosi airbag, Balotelli illeso ma barcollante. Sono le immagini diventate virali ieri sera e che arrivano da Brescia, dove l'auto del calciatore è finita fuori strada in via Orzinuovi per ragioni ancora da chiarire. Lui si sarebbe rifiutato di essere sottoposto all'alcol test.

Incidente Balotelli, cosa sappiamo

Non sono note le ragioni per cui l'auto guidata dal calciatore, e sulla quale non c'erano altri passeggeri, sia uscita di strada. Il veicolo appare però totalmente distrutto e tutti gli airbag sono scoppiati, lasciando presupporre una velocità elevata.

Le condizioni di Balotelli

Mario Balotelli, ex Inter, ora gioca nella squadra turca Adana Demispor, ma si trovava a Brescia in quanto attualmente infortunato. Il calciatore è uscito da solo dall'auto, senza bisogno di aiuto, ed è stato medicato dai soccorritori. Poi si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'etilometro.