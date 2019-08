Schianto in A14 morto un uomo, in gravi condizioni la moglie

di Tito Di Persio

ORTONA - A causa di un’incidente stradale, sull’A14, al km 357, all’interno della galleria Fonte da Capo in direzione sud ha perso la vita Di Tano Gaetano, 74 anni di origine pugliese. Ed è rimasta gravemente ferita e trasportata in eliambulanza a Pescara la moglie S.L., di 66 anni. al momento si contano 5km di coda.È stata una mattinata da incubo in autostrada. Un incubo in cui - come raccontano sui social - si sono imbattuti parecchi automobilisti in un sabato d’agosto da bollino rosso. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola vettura. Autostrade per l’Italia in una nota: A14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara nord in direzione di Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso si segnalano code di 5 km in via di smaltimento. A causa dell’uscita obbligatoria si sono formate code di 1 km a Roseto degli Abruzzi e al precedente casello di Giulianova. In alternativa si consiglia di uscire a Giulianova e dopo aver percorso la viabilità ordinaria è possibile rientrare a Pescara nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova. Coda di 1 km tra Giulianova e Roseto degli Abruzzi.