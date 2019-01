Camion dei rifiuti in retromarcia travolge e uccide una donna

di Luca Pozza

SAREGO (VICENZA) - Dramma questa mattina, poco prima delle 9, in via Quasimodo a Meledo di Sarego, uno dei comuni dell'area Berica. Una, che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, pare durante una manovra in retromarcia. Al momento l'identità della vittima non è nota, poiché non aveva documenti con sé. Dopo l'allarme sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, ma i medici non hanno potuto che accertare il decesso. La polizia locale di Lonigo, che sta eseguendo i rilievi, sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica e di risalire all'identità della vittima. E' stato interrogato anche l'autista che ha affermato di non essersi accorto della presenza della donna.