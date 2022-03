Infermiera morta dopo il turno da 17 ore, il fratello sui social: «I novellini sono solo carne da macello»

Il sorriso di Sara Viva Sorge, si è spento per sempre. Da quel terribile 15 febbraio, giorno in cui l'infermiera di San Vito dei Normanni in Puglia perse la vita, a seguito di un terribile incidente stradale mentre rientrava a casa dopo due turni massacranti in ospedale, i suoi familiari non si danno pace.

Il fratello Flavio Viva Sorge poche ore fa ha affidato a Facebook tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per una tragedia che, forse, si sarebbe potuta evitare.

«E’ passato un mese lei era mia sorella, Sara Viva Sorge, - scrive sulla sua pagina Facebook - . Era molto prudente, rispettava sempre i limiti, non usava mai il cellulare alla guida, e addirittura non accendeva mai la radio. Mia sorella, infatti, è morta a seguito di un colpo di sonno, dopo aver lavorato per 17 ore consecutive presso la Fondazione San Raffaele di Ceglie Messapica , dove svolgeva la professione di infermiera da appena tre settimane».



Flavio è un fiume in piena: «L’inesperienza di mia sorella non ha però fermato l’istituto in questione dal sottoporla a ritmi di lavoro massacranti - continua a scrivere - e ad arrivare a gestire 28 degenti in una notte. Ma tanto si sa, i novellini appena arrivati sono carne da macello in queste realtà ospedaliere, che sono tanto attente alla salute dei pazienti, ma non a quella dei dipendenti. Questo post ha la funzione di denuncia sociale nei confronti della situazione in cui versano medici e infermieri, affinché, nel futuro, un’altra vita o un’altra famiglia come la nostra non venga distrutta».

