Sant'Anastasia, spari contro un bar: colpita una famiglia, padre madre e figlia di 10 anni feriti in ospedale

Una serata di pura follia, a Sant'Anastasia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Piazza Cattaneo per una sparatoria. Due sconosciuti avrebbero esploso almeno 10 colpi contro un bar.

I proiettili avrebbero accidentalmente (questa l’ipotesi più verosimile al vaglio degli inquirenti) colpito una famiglia, che in quel momento si trovava all’esterno a mangiare. Padre 43enne ferito lievemente alla mano (ora ricoverato al Cardarelli), madre 35enne ferita all’addome (anch'essa trasportata al Cardarelli) e figlia di 10 anni, colpita alla testa (ora al Santobono, pericolo di vita scongiurato). Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili.