Napoli, vigile aggredito con una spranga spara da un immigrato (che rischia il linciaggio): tensione in strada

Aggressione, tensione e rissa a Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta in via Duomo per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni di un senza fissa dimora che aveva aggredito un vigile: l'agente municipale aveva reagito sparando e ferendo l'uomo di origine africana. I poliziotti hanno portato via l'aggressore: qualcuno tra la folla ha cercato di colpirlo con calci mentre alcune donne hanno applaudito all'intervento.

L'aggressione e gli spari si sono verificati mentre la strada era affollata di turisti che raggiungono il centro storico. Il dormitorio usato dai senza fissa dimora si trova sotto i portici del Duomo di Napoli, proprio davanti all'ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, meta continua di visitatori.