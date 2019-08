Donna in arresto cardiaco medico la tiene in vita per 40 eterni minuti

di Alvise Fontanella

CORTINA D'AMPEZZO - Pomeriggio di ieri 27 agosto. Sulla famosa e bellissimaci sono centinaia di appassionati che scendono fino a Lienz, in Austria, e da lì prendono il treno delle OBB che li riporterà su fino a Dobbiaco. Sul treno ci sono oltre 500 persone e tantissime biciclette. All'improvviso, mentre il treno è ancora in territorio austriaco, da uno dei vagoni si sente gridare: un medico, un medico, c'è un medico?In fondo al treno siedecon la famiglia. Anche lui ha. Si alza, corre, vede. Si getta sulla donna, e per 40 eterni, interminabili minuti le. Su e giù, su e giù, sudato, disperato, ma professionale e tremendamente efficace. Sopra il treno, finalmente, si materializza l'elicottero sanitario austriaco. Il treno si ferma, il personale sanitario entra e prende in carico la donna, che solo il massaggio cardiaco ha tenuto in vita. Nel vagone scoppia un lunghissimo, liberatorio, c'è gente che piange di gioia. I medici dell'elisoccorso austriaco, prima di partire con la donna rianimata, abbracciano il medico italiano. «».Anche Carlo Santucci ha le lacrime agli occhi. È sfinito. «Non hai idea di quanto abbia sudato - dirà poi alla madre - ma sono felice di aver potuto fare qualcosa. La signora. È giusto che si goda sua figlia».