Si sente male e si accascia in chiesa Salvata da un poliziotto di passaggio

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Un agente del commissariato di polizia di Osimo, il sovrintendente Roberto Carletti, ha salvato la vita, con le tecniche di rianimazione, ad una anziana collassata durante la messa nella basilica di San Francesco. Stava andando con un collega a fare un servizio di controllo ad una persona agli arresti domiciliari in via San Francesco quando si è imbattuto in un uomo al telefono fuori dalla basilica che ha chiesto il loro aiuto.Erano circa le 8 di domenica scorsa quando la pattuglia del commissariato stava cercando un posteggio in piazzetta San Giuseppe da Copertino, proprio di fronte all’uscita dell’omonimo Santuario dove pochi istanti prima una osimana di 74 anni aveva avvertito un malore, perdendo i sensi e crollando a terra tra i fedeli. Visto l’orario in realtà la basilica non era gremita e tra i circa 15 che erano presenti nessuno aveva le competenze per prestarle soccorso. Ci ha provato con coraggio una donna anche lei su con gli anni, ma la provvidenza ha voluto che proprio in quegli istanti passasse di lì la pattuglia di polizia, intercettata da uno dei fedeli che era uscito per chiamare al telefono il 118.