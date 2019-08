Distratta dal cellulare tampona un caravan: auto a fuoco, salvata in extremis

di Jacopo Zuccari

MAROTTA - Distratta dal cellulare mentre guida tampona un caravan e viene estratta da uno dei tamponati poco prima che la sua auto vada a fuoco. Può dirsi miracolata, o comunque graziata dalla sorte, una 22enne di Ancona rimasta coinvolta in un pauroso incidente accaduto nella notte tra lunedì e martedì sulla corsia sud dell’A14 tra Marotta e Senigallia.La giovane intorno alle 3 stava rientrando da Rimini quando si è schiantata con la sua Ford Focus contro un camper caravan Peugeot con a bordo una comitiva di giovani partiti per le vacanze in Salento.