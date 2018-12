Salvini e il selfie al risveglio: «Il mio Santo Stefano inizia con pane e Nutella, il vostro?»

di Simone Pierini

Matteo Salvini

Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella😋, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 26, 2018

«Il mio Santo Stefano comincia con, il vostro?». Così. Il ministro dell'Interno appare mentre addenta una fetta biscottata con la Nutella per salutare i suoi follower. Un risveglio col sorriso, diverso da quello vissuto dalla popolazione siciliana alle prese con le forti scosse di terremoto che hanno provocato crolli e feriti nel catanese.E il popolo del web non ha perdonato a Salvini lo scatto. «Il mio inizia con un pensiero ed una preghiera per Catania e i catanesi. Strano che tu da Ministro degli Interni non lo l'hai fatto. Prima gli italiani.... O la tua Nutella». Twitta un utente a cui fanno seguito molti altri. «Per qualcuno è iniziato col terremoto io lo cancellerei Sto post! Pensa giornali esteri notizia del terremoto e post di un politico con la Nutella bella figura che facciamo», scrivono. E ancora: «Signor Ministro, mi scusi ma c'è stato un terremoto a Catania. Magari sarebbe il caso che assumesse un atteggiamento più consono».Ma non è solo il terremoto il tema a cui si rivolgono i follower di Salvini. Il riferimento è all'dove è stato ucciso con 30 colpi di pistola il fratello di un pentito di 'ndrangheta: «Invece di mangiare, dacci spiegazioni sul motivo per cui il fratello di un testimone di giustizia è stato ammazzato nonostante fosse sotto protezione massima, grazie».