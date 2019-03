Azzannata alla testa da un rottweiler: donna in fin di vita all'ospedale

TARANTO - Versa in gravissime condizioni la donna 85enne aggredita da un cane rottweiler. La paziente, ricoverata nel reparto di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell'ospedale di Taranto, è in coma farmacologico.



La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Il cane ha azzannato alla testa e al braccio destro la donna che è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale SS. Annunziata dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Stando alle prime indagini il cane apparterrebbe ad alcuni parenti della donna aggredita.

Giovedì 28 Marzo 2019, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:49