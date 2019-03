Porta l'amico al pub, poi lo accoltella al torace: aveva rifiutato di dargli soldi

di Marco De Risi

Prima è andato con l’amico ad un pub, dopo che lui non ha ceduto alla richiesta di soldi, l’ha accoltellato più volte al torace all’uscita del locale. E’ un egiziano di 33 anni a versare in grave condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato da un connazionale. Il tentato omicidio è avvenuto una decina di giorni fa in via delle Gardenie, a Centocelle, e la polizia ha risolto il caso trovandosi davanti a diverse difficoltà, l’aggressore è riuscito a fuggire rendendosi irreperibile. Non solo: il ricercato con comportamenti violenti è riuscito a terrorizzare un testimone che in un primo momento è stato reticente con i poliziotti. L’inchiesta è partita in sordina dopo che il ferito non era in condizioni di parlare. Col passare dei giorni gli investigatori hanno ricostruito che la vittima aveva gestito un pub al Casilino ed l’aggressore aveva lavorato alle sue dipendenze. Anche per questo il ricercato aveva aggredito il connazionale accampando la restituzione di alcuni soldi. A portare l’inchiesta ad una svolta è stato il testimone che si è confidato con i poliziotti. ”Credo che sia stato quell’uomo, ma è molto pericoloso, se sa che ho parlato è capace di uccidermi”. La polizia, dopo appostamenti ed intercettazioni, ha arrestato il responsabile, un egiziano di 35 anni, all’interno di un bar in zona Marconi.