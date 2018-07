Si rifiuta di abbassare il volume dello stereo scende dal bus e spacca il vetro

ROMA - Invitato dall'autista ad abbassare il volume dello stereo, infastidito scende e danneggia bus. È successo la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte in via Trionfale, all'altezza del civico 8497 su un autobus Atac della linea 913.

L'autista aveva chiesto a un ragazzo straniero di circa 25 anni che si trovava a bordo del mezzo di ridurre il volume dello stereo. Per tutta risposta il giovane, infastidito è sceso dal pullman e lanciato lo stereo contro il vetro laterale danneggiandolo, poi è fuggito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA