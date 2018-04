Paura all'asilo, crolla controsoffitto della cucina: bimbi rimandati a casa

Tanta paura e disagi questa mattina in un asilo nido di via del Quadraro. Verso le 8,40 sono crollati alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina dell'asilo. I responsabili hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Dopo le verifiche la cucina è stata interdetta a scopo precauzionale ed è stato chiuso l'asilo nido per tutta la giornata di oggi.

