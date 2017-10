Ragazzino 15enne preso a bottigliate da due rom: volevano rubargli il cellulare

di Marco De Risi

Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito ieri pomeriggio da due nomadi che l’hanno colpito alla testa con una bottiglia per impossessarsi del suo cellulare.L’aggressione si è verificata fuori l’Outlet di Castel Romano, poco distante dalla Pontina.Il minore era in compagnia della madre quando è stato bloccato dai due individui che l’hanno preso a colpi di bottiglia in testa. Il quindicenne si è accasciato al suolo stordito e i malviventi gli hanno rubato il telefonino. E’ stata la madre a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata la polizia ed il personale di un’ambulanza.Il ferito è stato trasportato in ospedale: presenta dei tagli ed ecchimosi al capo provocati dal corpo contundente. La polizia ha perlustrato la zona a caccia dei responsabili che sono riusciti però a far perdere le proprie tracce. E’ molto probabile, secondo gli investigatori, che abbiano raggiunto il vicino campo nomadi per poi sparire dentro una baracca.Non è il primo episodio di criminalità che sarebbe legato a qualche malvivente del campo nomadi. I residenti si sono lamentati spesso di rapine e furti messi a segno da qualche criminale che ha accesso al campo.