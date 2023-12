Il ciclista Rohan Dennis arrestato per l'omicidio della moglie Melissa Hoskings. La polizia: «Investita volontariamente»

Il campione australiano di ciclismo Rohan Dennis è stato arrestato con l'accusa di aver investito e causato la morte della moglie, Melissa Hoskings (ex campionessa mondiale), 32 anni. Gli investigatori sostengono che il gesto sia stato volontario, poiché Dennis avrebbe accelerato con il suo furgone grigio prima di colpire la moglie.

L'incidente si è verificato a Medindie, un quartiere situato nella zona settentrionale di Adelaide, Australia, dove la coppia risiedeva con i loro due figli. La donna è stata immediatamente trasportata in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, ma ha purtroppo perso la vita poche ore dopo il tragico evento, scrive La Gazzetta dello Sport.

Dopo le indagini se ne saprà di più. Sembra che il gesto sia stato volontario, a quel punto bisognerà capire le motivazioni dietro al presunto femminicidio.

Il ritiro e la foto di Natale

«Grazie Melissa per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi i figli migliori che potessi desiderare», aveva scritto in un post a febbraio del 2023. «Ciclismo, mi hai dato tanto e te ne sarò grato per sempre.

C'è ancora una lunga stagione davanti ma sarà sicuramente l'ultima da professionista», aveva aggiunto.

Proprio pochi giorni fa aveva postato una foto con l'intera famiglia di fronte all'albero di Natale. Tanti i commenti di apprezzamento e i saluti, mentre augurava buone feste a tutti i follower. Nulla faceva presagire che potesse verificarsi un così tragico evento.