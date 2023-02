Rischio salmonella e listeria, ritirato dagli scaffali un lotto di salame tradizionale: ecco quale

Un lotto di salame crudo tradizionale a marchio Agrisalumeria Luiset è stato ritirato dal mercato, in via cautelativa, per la possibile presenza dei batteri Salmonella e Listeria. L'allerta raccomanda di «non consumare e di riportare il salame nel punto vendita acquistato». Il lotto interessato dal richiamo alimentare, come si apprende dal sito del Ministero della Salute, è il numero 121222 ed è relativo al salame crudo tradizionale venduto nelle pezzature da 400 e 700 grammi.

Il batterio della Salmonella, come quello della Listeria monocytogenes, è tipico dei prodotti alimentari consumati crudi. Gli alimenti a rischio di esserne contaminati sono carne e salumi, uova crude, latte e derivati, frutta e verdura. Come per la maggior parte dei batteri, non sopravvivono a processi di pastorizzazione e cottura. La salmonella è una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato ed è responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali.

La listeriosi può manifestarsi come gastroenterite acuta febbrile tipica delle tossinfezioni alimentari, ma anche in forma invasiva, con un quadro clinico severo e tassi di mortalità elevati soprattutto in soggetti fragili come neonati, anziani, donne gravide e adulti immunodepressi.