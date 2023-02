Scontro tra due auto per una mancata precedenza: portata in ospedale una ragazza di 27 anni

ANCONA - Un altro incidente stradale lungo le strade del capoluogo con lo scontro tra due auto a causa di una mancata precedenza in via Pesaro all'altezza dell'incrocio con via Scrima: pronto l'intervento della Croce Gialla che ha portato una ragazza di 27 all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. La strada durante i soccorsi è stata chiusa al traffico, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.