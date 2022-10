Mangia un wurstel e muore: colpito da meningite ad Alessandria, è il quarto caso sospetto di listeria. Cosa fare per non ammalarsi

Un altro caso sospetto di listeria in Italia. E un altro uomo morto dopo aver mangiato un wurstel. Si tratta di un 80enne di Alessandria che ha mangiato dei wurstel crudi di pollo e si è ammalato di meningite da listeria monocytogenes. Il Ministero della salute, la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l'Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria stanno lavorando al caso.

I prodotti sequestrati

Secondo l'inchiesta in corso risulta che l'uomo ha comprato dei wurstel di una grande azienda alimentare. E la presenza del batterio è stata riscontrata nei campionamenti effettuati presso uno stabilimento di produzione. Si tratta quindi di carne di pollame esposta a un'infezione batterica.

Che cosa è il batterio listeria e dove si trova

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. Bambini e adulti sani possono essere occasionalmente infettati, ma raramente sviluppano una malattia grave a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e nelle donne in gravidanza in cui la malattia è più grave.

Cosa fare: igiene in cucina e cottura degli alimenti

Il Ministero della Salute invita i consumatori a prestare massima attenzione alle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo degli alimenti, nel caso specifico dei würstel, indicate in modo preciso nell'etichetta presente sulla confezione, che normalmente comportano la cottura prima del consumo.

L’adozione di semplici regole di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche a livello domestico, riduce infatti il rischio di contrarre la malattia.

In particolare:

- Lavarsi spesso le mani, pulire frequentemente tutte le superfici e i materiali che vengono a contatto con gli alimenti (utensili, piccoli elettrodomestici, frigorifero, strofinacci e spugnette);

conservare in frigorifero gli alimenti crudi, cotti e pronti al consumo in modo separato e all’interno di contenitori chiusi;

- Cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta;

non preparare con troppo anticipo gli alimenti da consumarsi previa cottura (in caso contrario conservarli in frigo e riscaldarli prima del consumo);

- Non lasciare i cibi deperibili a temperatura ambiente e rispettare la temperatura di conservazione riportata in etichetta.