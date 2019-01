Ricatti con i filmini hard: estorsione e furto due arresti a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle prime ore del 18 gennaio i Carabinieri della Stazione di Rosciano hanno tratto in arresto M.D.S. classe 85 (uomo) e F.P. classe 89 (donna), per i reati di estorsione e furto aggravato. Per i due si sono aperte le porte del carcere dove dovranno scontare 5 anni e 6 mesi lui e 5 anni lei di reclusione. I due arrestati, nel 2012, erano stati al centro di un’articolata indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Cepagatti.I due avevano ordito una serie di ricatti nei confronti di diverse vittime. La donna si prostituiva e consumava rapporti sessuali in abitazione con i clienti. A costoro veniva poi detto di essere stati filmati. A loro veniva esibita una cassetta VHS che in realtà non conteneva immagini. Ma tanto bastava per portare a termine il ricatto: o pagavano oppure si minacciava di portare a conoscenza le loro “escursioni sessuali” a mogli, fidanzate, parenti o amici. Il cliente era costretto, quindi, a pagare somme di denaro variabili, comunque di qualche centinaia di euro.Ora la vicenda ha avuto il suo epilogo. Per quei fatti, la coppia (che non convive più) è stata condannata alle anzidette pene e arrestati in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila. L’uomo è stato rintracciato a Citta’ Sant’Angelo e la donna a Catignano. Dovranno scontare la loro pena nella Casa Circondariale di Pescara.