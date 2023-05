Ha perso aderenza con l’asfalto in curva, forse a causa del violento acquazzone che proprio in quei minuti si stava riversando lungo la via Nomentana. E per Rebecca Biscetti, studentessa di 21anni di Colleverde comune alle porte della Capitale, non c’è stato più nulla da fare: la Mini Cooper che stava guidando è finita contro due auto che arrivavano nel senso opposto di marcia. La corsa è finita contro il muro lungo la Nomentana. Uno schianto terribile, sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. Il corpo della studentessa era rimasto incastrato tra le lamiere. Ancora viva, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Ma per la giovane non c’è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo l’arrivo. Soccorsi anche gli altri due automobilisti, trasportati al Policlinico Tor Vergata, hanno riportato ferite e contusioni ma non sono in pericolo di vita. Sul caso indaga ora la polizia Stradale di Settebagni. Gli agenti hanno proceduto per tutta la notte coi rilievi sull’asfalto e quindi con il sequestro dei tre veicoli coinvolti nell’incidente frontale. Nelle prossime ore verrà disposta la perizia sulle tre auto finite nello schianto. Mentre si allunga, ancora, l’elenco delle vittime: Rebecca è la 57esima vittima dalla strada.

Incidente a Guidonia, la dinamica

Un incidente mortale avvenuto poco distante dal punto in cui morirono i cinque giovanissimi di Fonte Nuova lo scorso gennaio. Per stabilire la cause dello schianto di venerdì, saranno quindi determinanti i risultati delle perizie. In settimana verrà inoltre eseguita anche l’autopsia sul corpo della studentessa: la salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale del Verano su disposizione della procura di Tivoli.

Gli investigatori intanto hanno ricostruito la dinamica dello scontro. L’allarme è scattato intorno alle 22,30. La 21enne stava procedendo lungo la via Nomentana, mancavano circa trecento metri allo sbocco con la Palombarese quando, per cause appunto in via di accertamento, la macchina avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta in un tratto in curva. Impossibile evitare l’impatto con chi arrivava dal senso opposto. Il primo scontro sarebbe stato con una Volkswagen Golf, poi con una Mercedes Classe C che seguiva. La Mini ha finito la corsa contro il muretto laterale.

Il ricordo

La notizia del drammatico incidente ieri ha scosso la comunità di Guidonia dove la famiglia della ragazza è molto conosciuta. Gli amici più intimi si sono stretti intorno ai genitori: «Dolcissima, bella, solare, meravigliosa - così la ricorda la sua professoressa di lingue delle scuole medie- è stato un colpo al cuore aver saputo della tragedia dalle sue ex compagne. Un dolore che non finisce perché ho perso altri due ex alunni nell’incidente dello scorso gennaio». La 21enne, dopo la maturità al liceo Aristofane di Roma, frequentava la facoltà di Comunicazione a La Sapienza. Per mantenersi agli studi si offriva come baby sitter alle giovani coppie della zona. E l’immagine dai suoi profili social è quella di una ragazza solare, impegnata e determinata. È lei stessa a descriversi in un annuncio postato per offrirsi come baby sitter e aiuto compiti in tutte le materie: «Sono Rebecca, una studentessa. Mi reputo una persona paziente e molto giocosa, mi piacciono molto i bambini. Dovendo studiaren do disponibilità soprattutto per la sera e nei week end. Ho delle cuginette piccole di cui a volte mi prendo cura quando non c’è la mamma, lo scorso anno ho lavorato con una bimba aiutandola a fare i compiti».