Donna in chiesa per pregare 34enne le strappa la maglia e prova a violentarla

di Michela Poi

Guidonia

E' entrato in, si è avvicinato di soppiatto e poi l'ha aggredita alle spalle. Un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver tentato di violentare una donna di 57, che si trovava nella basilica di. E' accaduto aMentre la donna stava pregando, l'uomo l'ha sorpresa alle spalle scaraventandola a terra. Poi, dopo ripetuti colpi in viso, le ha abbassato i pantaloni e la biancheria intima e ha provato a violentarla. Ma la vittima - con tenacia e forza - si è ribellata a calci e pugni, ed è riuscita ad evitare il peggio. Ad intervenire in suo aiuto, una donna presente all’interno della chiesa di viale Giuseppe Mazzini, che ha avvertito la Polizia. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato diche, bloccato il malvivente, lo ha arrestato. Dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.