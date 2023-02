Saluti e mezze piroette a favore di telecamere prima di mettere in atto pericolosissime azioni alla “conquista” della loro scuola anche arrampicandosi a mani nude fino alle finestre del secondo piano, e poi l’ostinazione di riprovare un secondo assalto a mezzora di distanza se al primo tentativo era scattato l’allarme.

Scuola distrutta dieci volte

Non è un solo raid vandalico quello contestato ad una banda di otto ragazzini e ragazzine denunciati ieri dai carabinieri: tra novembre e dicembre sarebbero entrati in azione almeno una decina di volte con tentativi di ingresso nell’istituto Don Milani di via Marco Aurelio, a Guidonia Montecelio. Sei ex alunni insieme ad altri due che ancora frequentano. Nella serata del 28 novembre dentro alla scuola avrebbero passato almeno due ore: sono entrati accatastando banchi pericolanti fino a raggiungere il riquadro superiore di una porta di sicurezza e sfondandola per poi calarsi dentro. Quindi hanno aperto le finestre per far entrare gli altri. Tutto per imbrattare cattedre e banchi con del gel, mandare all’aria arredi e materiale didattico, fumare e buttare le cicche ovunque, fare uno spuntino con parmigiano e altre cose trovate nel frigo. «È stato sconvolgente vedere a quali rischi si sono esposti – ha detto la preside, Giuseppina Guarnuto -. Le arrampicate fino al secondo piano, la salita su una catasta di banchi rotti che erano in cortile per sfondare una finestra, in un’altra occasione hanno cercato di scardinare una porta con delle pietre».

I VANDALISMI

Il motivo di tutto questo difficile da interpretare: «Niente di specifico – aggiunge la preside – se non forse la noia, per riempire il vuoto dei loro pomeriggi. Presi singolarmente sono gestibili ma è quando fanno gruppo che diventano pericolosi». Non si sono preoccupati nemmeno di coprirsi il voto, anzi qualcuno salutava attraverso le telecamere. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Guidonia sono partite dalla denuncia degli ingressi abusivi nelle aule. L’analisi delle immagini ha consentito ai militari di risalire all’identità dei ragazzi. Sarebbe emerso che il gruppo, da dietro la palestra, aspettava che andassero via i collaboratori scolastici chiudendo la scuola, per poi entrare in azione. Generalmente tra le 19 e le 20.30.

Sul caso si è riunito il Consiglio d’Istituto nella composizione disciplinare. I due alunni interni sono stati sospesi per 16 e 25 giorni. Mentre per tutti è partita l’informativa di reato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma: sono gravemente indiziati di danneggiamento aggravato e invasione di edifici.



GENITORI SCONVOLTI

La scuola ha chiesto anche il risarcimento dei danni, quantificati in duemila euro. «Ci siamo tenuti bassi – aggiunge la preside Guarnuto – ma serve a rimarcare il concetto che bisogna assumersi le responsabilità delle proprie azioni. I genitori, increduli e sconvolti, hanno chiesto scusa. Erano molto provati, non avrebbero mai potuto immaginare. Noi, come scuola, abbiamo adottato tutte le strategie possibili per il recupero». Oltre alle sanzioni disciplinari saranno coinvolti in attività socialmente utili, ancora da concordare con le famiglie.