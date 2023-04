Harry e le accuse a Camilla: «E' un malvagia intrigante». Le parole che Re Carlo non perdonerà mai a suo figlio

Tra Harry e re Carlo la riconciliazione sembra sempre più lontana. E il motivo riguarderebbe Camilla, la donna che Harry ha dipinto come «una malvagia intrigante», «l'altra donna», «la matrigna cattiva delle storie». Sarebbe proprio per questo ritratto spietato che il principe fa di Camilla nel suo libro Spare, che il papà Carlo non riuscirebbe a perdonarlo. Camilla, la regina consorte, (anche se lui - pare- vorrebbe solo regina), d'altronde è l'amore della sua vita, la donna che ha dovuto scrollarsi di dosso l'immagine dell'amante che per anni ha fatto soffrire l'amata Lady Diana, e che ora sarà accanto al re, il 6 maggio, quando sarà incoronato ufficialmente.

Il ritratto devastante

Dunque, più che per i racconti spietati sulla famiglia reale, sulle liti con William, sul fatto di essere trattato come una ruota di scorta, re Carlo non riuscirebbe a digerire come il figlio Harry abbia parlato di Camilla. «Carlo è ancora furioso con il secondogenito per le accuse bomba fatte nel libro», ha detto a Fox News Christopher Andersen, autore del volume The King. Furioso per «Il ritratto devastante che fa di sua moglie, dipingendola come una malvagia intrigante». È per questo motivo che se «Harry avesse voluto riconciliarsi prima dell'incoronazione è altamente dubbio che avrebbe ricevuto un'accoglienza calorosa».

L'incontro mancato a Londra

E una riprova del fatto che non ci sia buona volontà da parte di Carlo nel volersi riconciliare con il figlio, sta nel mancato incontro a Londra la scorsa settimana. Harry è volato nella capitale brittanica per testimoniare al processo contro Associated Newspapers, ma non ha incontrato il padre perché, pur avendo cercato di contattarlo, il re gli ha fatto sapere di essere «molto impegnato». Impegni documentabili, in quanto le udienze si sono tenute negli stessi giorni della prima visita ufficiale del re in Germania, ma dopo sette mesi dall'ultimo incontro un padre e un figlio, in condizioni normali, avrebbero trovato comunque un modo. Alexander Larman, autore del libro The Windsor At War, appena uscito, ha sottolineato all'Express quanto si sia fatta ormai abissale la distanza tra il duca di Sussex e la royal family. «Mi sembra chiaro che Harry non abbia alcun interesse a riconciliarsi con la sua famiglia. Adesso ha una nuova vita, è completamente diversa e non può tornare indietro. Non c'è possibilità che torni nel Regno Unito e che conduca qui un'esistenza normale».

Lo sfratto colpa di Camilla?

Secondo alcune fonti sarebbe colpa proprio di Camilla se re Carlo ha preso la decisione di sfrattare il figlio Harry e sua moglie Meghan Markle dal Frogmore Cottage di Windsor, che la regina aveva donato loro nel 2019. E lo avrebbe fatto perché Harry ha osato oltrepassare il punto di non ritorno, in fatto di rivendicazioni, puntando il dito contro la regina consorte. Pare infatti che Carlo sia sempre stato molto irremovibile, sul tema: "Camilla non è negoziabile", disse decenni fa a sua madre, la regina Elisabetta II, ancora restia a concedergli di sposare l'amante. E così ancora oggi, il re parrebbe considerare la reputazione di Camilla il bene più importante. A lei, Harry ha imputato una colpa grave nel suo libro di memorie: aver rivestito da sempre il ruolo della "talpa" a palazzo, passando ai giornali corrispondenza privata e soffiate su quanto veniva detto a porte chiuse in famiglia, per ottenere in cambio un trattamento di favore da parte della stampa. Di più: Harry sostiene nel suo libro che anche suo fratello William fosse consapevole di questo, e d'accordo con lui in merito alla scarsa affidabilità della donna, quando si trattava di mantenere privato quel che avveniva in privato.