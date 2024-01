Rapper 21enne trovato morto, mistero sulle cause. Chi era Nicola Trolese: i suoi testi tormentati e improntati verso tristezza e difficoltà di vivere

Mistero a Camponogara città metropolitana di Venezia. Nicola Cristian Trolese, 21enne, è stato trovato morto venerdì mattina 5 gennaio. Sconcerto tra la comunità del paese. Il giovane, come spiega il Gazzettino, era orfano di padre ed era stato cresciuto dai nonni. Il nonno era morto soltanto un anno fa. Sulle cause della morte del giovane nessuna informazione è stata divulgata dagli inquirenti. Il 21enne era un rapper e aveva inciso anche dei brani.

Le indagini

Sulla modalità del decesso sono in corso delle indagini. Sul posto, sui tempi e sulle cause del decesso vige la massima riservatezza e anche le forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo del ritrovamento per le indagini di rito non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

La salma del ragazzo è stata prelevata e trasportata all’obitorio e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Chi era Nicola Cristian Trolese

Il giovane amava molto la musica rap e ha anche inciso alcuni dischi, pubblicati sul sito web “Spotify” e altri su “Youtube” con la sigla “XSadCryx”.

Brani con testi tormentati e improntati verso la tristezza e la difficoltà di vivere.

Era anche iscritto al social “Operatori di Strada”.

L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook porta la data del 25 novembre 2022 e recita: “Nessuno ama un ragazzo d’oro”. Dopo la scritta segue un'immagine animata con la figura di un cuore spezzato.

Ma da un altro social emergono contenuti assai più inquietanti e angoscianti. Tutti elementi che sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Grande fan di Sfera Ebbasta, tanto da metterlo nella foto di copertina della sua pagina Facebook.

Incredulo il sindaco di Camponogara, Antonio Fusato, che conosceva molto bene quel ragazzo in quanto toccato da tragici eventi familiari.