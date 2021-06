Studenti trovano portafogli con più di 1.000 euro e lo consegnano alla polizia

LECCE - Trovano in strada un portafogli con 1.240 euro e lo portano in Questura. È successo a Lecce e i protagonisti dell'estremo atto di altruismo sono due ragazzi di 19 e 17 anni, fratello e sorella, studenti al liceo scientifico 'Banzi'. I due stavano passeggiando in via Dei Ferrari quando hanno visto per terra un portafogli nero: al suo interno c'erano, oltre al denaro, una tessera sanitaria, documenti di identità e carte di credito. Senza pensarci si sono recati in Questura per consegnarlo, comunica la Polizia.

Gli agenti hanno così potuto contattare il proprietario un uomo di 57 anni, che lo aveva smarrito poco prima mentre era a bordo della sua bicicletta e che non ne aveva ancora denunciato lo smarrimento. L'uomo, riavuto il portafogli, ha ringraziato i due giovani fratelli. Il ragazzo 19enne, nell'occasione, ha confidatoagli agenti della Sezione Volanti della Questura il desiderio di entrare a far parte della Polizia e di poter un giorno diventare un fisico forense.

