​Putin e il terrore dell'aereo, addio ai viaggi sul suo Air Force. «Si muove solo su un treno corazzato»

Il terrore di volare. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, «Vladimir Putin viaggia sempre più non sugli aerei presidenziali, ma su un treno personale speciale corazzato». A sostenerlo è un'inchiesta del Dossier Center, progetto investigativo fondato dall'ex oligarca e oppositore russo Mikhail Khodorkovsky.

L'inchiesta

Secondo l'inchiesta, che cita una fonte vicina alla presidenza russa, «il treno è stato preparato per il presidente nel 2014-2015, ma il capo dello stato ha iniziato a utilizzarlo costantemente nella seconda metà del 2021, quando l'esercito russo ha iniziato a prepararsi per l'invasione dell'Ucraina. La compagnia proprietaria del treno apparteneva al nipote di Yuri Kovalchuk, il principale azionista della Rossiya Bank e amico intimo del presidente».

Putin e l'addio ai voli

Dopo lo scoppio della guerra, «a febbraio-marzo, ha iniziato a utilizzare molto attivamente il treno, soprattutto per raggiungere la sua residenza in Valdai», ha dichiarato la fonte al Dossier Center. Secondo l'inchiesta, la scelta di utilizzare il treno blindato è dettata da motivi di sicurezza e «segretezza: i movimenti dell'aereo presidenziale possono essere monitorati utilizzando vari servizi, mentre non esistono servizi di questo tipo per i treni». Quello di Putin è poi «visivamente quasi indistinguibile dagli altri treni delle ferrovie russe» ma in ogni caso «ci sono molte differenze: innanzitutto, le carrozze presidenziali sono blindate. In secondo luogo, ha la massima priorità» sul resto del traffico ferroviario «in modo che possa viaggiare alla massima velocità e senza fermate».