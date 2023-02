Guerra, l'accordo segreto di pace proposto da Biden (e rifiutato da Putin e Zelensky): alla Russia sarebbe andato il 20% dell'Ucraina

Spunta un clamoroso retroscena che coinvolge Stati Uniti, Russia e Ucraina. Il fil rouge è naturalmente la guerra, anzi, la sua fine. Il direttore della Cia William Burns avrebbe offerto al presidente russo Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino per porre fine alla guerra, nell'ambito di un piano di pace elaborato per conto del presidente Joe Biden.



La proposta

Burns avrebbe presentato il piano a metà gennaio per porre fine alla guerra, iniziata il 24 febbraio 2022.

Sia Kiev che Mosca avrebbero respinto il patto. Secondo il giornale, la proposta offriva «circa il 20% del territorio ucraino» - all'incirca la dimensione della regione orientale del Donbass. Secondo quanto riportato dalla Nzz, Kiev ha rifiutato la proposta «perché non è disposta a dividere il proprio territorio», mentre i funzionari russi hanno affermato che «vinceranno comunque la guerra nel lungo periodo».



La Nzz riporta inoltre che, secondo i funzionari tedeschi di politica estera, Biden avrebbe voluto evitare una guerra prolungata in Ucraina. Se questo resoconto è vero, «Biden non sarebbe il solo a prendere una posizione a Washington», scrive la Nzz. Un nuovo studio della Rand Corporation («Avoiding a long war, ndr.), un rinomato think tank americano, conclude che «evitare una lunga guerra è una priorità assoluta» per gli Stati Uniti che permetterebbe all'Ucraina «di controllare tutto il suo territorio».



E così arrivarono i carri armati

Solo dopo che Burns aveva fallito con il presunto piano, il presidente americano avrebbe deciso di consegnare i carri armati Abrams. La Nzz spiega attraverso le sue fonti che a Washington ci sono due schieramenti sulla questione della guerra in Ucraina. «Da una parte, come descrivono i due parlamentari tedeschi, ci sono il consigliere per la sicurezza Jake Sullivan e il capo della Cia Burns. Volevano porre fine alla guerra rapidamente per potersi concentrare sulla Cina. Dall'altra parte c'erano il Ministro degli Esteri Antony Blinken e il Ministro della Difesa Lloyd Austin. Non volevano lasciare che la Russia la facesse franca distruggendo l'ordine di pace e hanno chiesto un massiccio sostegno militare per l'Ucraina».

La Berliner Zeitung ha cercato di confermare le informazioni. «Ci sono molti elementi che fanno pensare» che sia stato Biden a lanciare l'iniziativa, ha spiegato un politico dell'opposizione. Se il rapporto della Nzz fosse vero, sarebbe un'ulteriore prova del fatto che il Cancelliere tedesco non sta perseguendo una strategia di sostegno all'Ucraina. Secondo la Nzz, Scholz sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione di fornire carri armati e avrebbe reagito annunciando le consegne di «Leopard» tedeschi.

Il portavoce per la politica estera del gruppo parlamentare della Cdu/Csu, Jürgen Hardt, spiega: «Le notizie sulla decisione relativa ai carri armati si inseriscono in un quadro che mostra il Cancelliere tedesco come un uomo determinato...». Putin si unirebbe seriamente ai negoziati solo se continuare i combattimenti significasse rischiare una sconfitta militare per lui. Questo punto non è ancora stato raggiunto», ha detto Hardt i lquale ha sottolineato come sia di fondamentale importanza che nessun accordo venga stipulato sopra la testa dell'Ucraina.

«Tuttavia, se le notizie sugli sforzi di mediazione del direttore della CIA sono vere, gli Stati Uniti ovviamente non intendevano fare nemmeno questo».

Il portavoce per la politica estera del Partito della Sinistra, Sevim Dagdelen, definisce «un segno di speranza» il fatto che negli ambienti governativi statunitensi ci siano persone che vogliono porre immediatamente fine a questa guerra. «Purtroppo questo non vale per la politica estera tedesca», ha detto Dagdelen.