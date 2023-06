Putin è malato? Tremori al mento e al labbro nel consiglio di sicurezza russo: il video diffuso dal Cremlino

Tremori al labbro e al mento. I sintomi che mostra il presidente russo Valdimir Putin in un video diffuso dal Cremlino, che ha catturato i momenti iniziali della riunione tra il leader della Federazione e i membri del Consiglio di sicurezza, organo consultivo del presidente. L'incontro è avvenuto nella tarda serata del 26 giugno scorso, dopo il discorso televisivo alla nazione tenuto in seguito alla ribellione del gruppo Wagner. Accanto al leader del Cremlino, tra gli altri, sedeva il ministro della difesa Sergei Shoigu, su cui nei giorni scorsi erano circolate voci di una possibile rimozione.

Владимир Путин провел рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств.



Gli strani tremori

I media, infatti hanno fatto notare alcuni insoliti movimenti nel volto di Putin, durante il suo discorso inizali, visibili nelle immagini diffuse dal Cremlino. Fatto che potrebbe far pensare a un peggioramento delle condizioni di salute del presidente. Tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni: non c'è nulla di verificato. Anche ammettendo la possibilità che i sospetti siano fondati, il Cremlino si guarderebbe bene dal darne conferma, specialmente nella delicata situazione geopolitica in cui si trova al momento Mosca, resa tale anche dalla rivolta dei mercenari guidati da Evgenij Prigožin.