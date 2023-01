Aggrappato al bus per non pagare il biglietto e il video diventa virale sui social

Bravata o escamotage per non pagare il biglietto. Di certo, una mossa che poteva costare cara. Giovedì pomeriggio, un ragazzo si è aggrappato a un pullman della della Linea S001 Star Mobility, tra Lodi e Sant'Angelo, sulla strada provinciale 235. "L'impresa" è stata immortalata in video, da una macchina che seguiva il bus a pochi metri di distanza. Poi la scena è finita sui social ed è diventata virale.

Cosa è il bus surfing

Il video in questione non è una novità, ma è classificabile nel fenomeno del "bus surfing". Si tratta di una moda nata sui social tra i più giovani, che si arrampicano sul paraurti posteriore e si trasportare dall'autobus senza che l'autista si accorga di nulla. Un'idea nata per fare il pieno di like su TikTok.