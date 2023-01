Pollenza, scontro col camion e auto nella scarpata: conducente estratto dalle lamiere, arriva l'eliambulanza

POLLENZA - Brutto incidente questa mattina in contrada Santa Lucia a Pollenza: grave un uomo portato all'ospedale di Torrette dall'eliambulanza.

Erano le 8,45 quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrati un'auto ed un autoarticolato. Dopo l'urto la vettura è uscita di strada finendo nella scarpata. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il conducente della vettura dalle lamiere ed affidarlo alle cure dei soccorritori. Vista l'entità dellle lesioni, è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale di Torrette.