Le fa proposta di matrimonio in aeroporto: lei dice no e scappa via con sua madre

Le ha fatto lain aeroporto, ma lei ha detto no ed è ‘scappata’ via con la mamma: una storia d’amore, o presunto tale, è presumibilmente finita dopo che un giovane ha chiesto alla sua fidanzata di convolare a nozze, richiesta gentilmente (o quasi)È successo a, proprio in aeroporto: il ragazzo ha aspettato la ragazza agli arrivi, e quando è arrivata, insieme alla mamma, si è inginocchiato e le ha chiesto di passare la sua vita con lui. La giovane però ha preferito dire di no, fuggendo via e lasciando di stucco sia lui che i passanti, che si sono goduti la memorabile scena.Oltre al danno, la beffa della figuraccia social: il ragazzo infatti, prima dell’arrivo della fidanzata, aveva chiesto ai gestori della pagina Facebook dell’aeroporto di postare la foto del suo palloncino (con la scritta Mi vuoi sposare). Sotto la foto ovviamente si sono sprecati i cinici commenti di scherno al povero fidanzato respinto, ma in tanti hanno preso anche le sue difese: e qualcuno dei commentatori, presente alla scena, ha raccontato che è stata proprio la mamma di lei a trascinar via la figlia prendendo a male parole il malcapitato.