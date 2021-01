Sarno, prof Lucia e sua mamma uccise dal Covid in 10 giorni: città sotto choc

Non ce l’ha fatta Lucia De Costanza, 57 anni, a sconfiggere il covid. Dieci giorni fa il virus aveva ucciso la sua mamma. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità della città di Sarno in Campania. Insegnante di matematica, originaria di Nocera Inferiore, si era trasferita a Sarno dove insegnava all'Istituto Comprensivo "Giovanni Amendola".

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA «Forza Diego, non mollare». Sui social il tifo per il... L'EPIDEMIA Coronavirus, nelle Marche altri 465 positivi in un giorno (più... SI CAMBIA Marche zona gialla da lunedì, cosa si può fare e cosa...

La donna si era infettata ed era monitorata a casa, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate non lasciandole scampo. Lo scorso 13 gennaio era morta la mamma che era ricoverata al covid center di Scafati. Questa mattina l’ultimo saluto e la commemorazione in suo ricordo nella sua scuola. “Cara Lucia, - così i colleghi dell’Amendola - come tu amavi dire, rifacendoti a un aforisma di Albert Einstein, il tempo è relativo e il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando. Ecco, possiamo assicurarti che ogni singolo momento passato insieme a te ha avuto un valore immenso. Con smisurato affetto La tua famiglia scolastica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA