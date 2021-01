«Forza Diego, non mollare». Sui social il tifo per il consigliere-pompiere, ricoverato con una polmonite Covid

ANCONA - «Forza Diego, combatti». Centinaia di messaggi di incoraggiamento hanno invaso la pagina Facebook di Diego Urbisaglia, vigile del fuoco e consigliere comunale dei Verdi, impegnato nella battaglia più difficile, quella contro il Covid. Da alcuni giorni il 42enne è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, a seguito della positività al virus e di una polmonite bilaterale che, purtroppo, nelle ultime ore si è aggravata.

LEGGI ANCHE:

C'è la gradita sorpresa: da lunedì le Marche in zona gialla. Cosa si può fare

Il quadro clinico è peggiorato, al punto che per Urbisaglia giovedì si è resa necessaria l’intubazione nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni ora sono stazionarie ed è costantemente seguito dall’équipe medica del dottor Abele Donati. Prima del trasferimento nel reparto di terapia intensiva, il vigile del fuoco e politico aveva postato su Facebook l’immagine di una barca tra le onde e una croce, con un messaggio di speranza: «In mezzo alla tempesta conta il cuore, il coraggio e l’obiettivo per cui la attraversi». Subito il suo profilo social è stato travolto da un’ondata di affetto. «Tieni duro Diego».

«Forza leone, c’è tanta gente che ti aspetta e che ti vuole bene, torna presto». «Il pompiere paura non ne ha, daje Urby, scorza dura e cuore tenero». Messaggi di vicinanza bipartisan sono arrivati anche dal sindaco Valeria Mancinelli, dagli altri consiglieri comunali e dai militanti dei vari partiti, senza distinzione di orientamento. Anche i colleghi di lavoro fanno il tifo per il vigile del fuoco, molto conosciuto in città per il suo impegno sociale e politico, padre di tre bambini. Tutti attendono notizie positive dall’ospedale di Torrette, dove Urbisaglia è ricoverato da circa una settimana, e pregano perché il 42enne vinca presto la sua battaglia personale contro il virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA