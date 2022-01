Si lancia col deltaplano e finisce contro la montagna: morto il pilota

Tragedia questo pomeriggio nel Cuneese. Il pilota di un deltaplano è morto dopo essere precipitato a circa 1.700 metri in zona Malanotte, nel comune di Frabosa Soprana. Immediati sono scattati i soccorsi, partiti intorno alle 14, anche con l'intervento dell'elicottero dell'elisoccorso 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota morto sul colpo.

Ancora sconosciute le generalità dello sportivo vittima dell'incidente che sarebbe avvenuto poco dopo il lancio. Secondo quanto riporta la stampa locale la vittima sarebbe un uomo, un pilota esperto. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Mondovì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA