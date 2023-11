Poliziotto scambiato per spogliarellista ad una festa: «È andato via quando abbiamo iniziato a twerkargli intorno»

Alcol, musica e divertimento al centro di una festa, tanto da scambiare il poliziotto per lo spogliarellista. Ecco quanto accaduto in Australia, durante una serata movimentata in quello che sembra essere un appartamento pieno di persone che all'arrivo dell'agente lo hanno accerchiato credendolo uno stripper.

Il video, virale sui social, ha divertito tutti, al punto tale da consigliare anche al poliziotto di unirsi alla festa, considerato il malinteso.

Il video del «malinteso»

Il video mostra un agente di polizia mentre, sulla soglia della porta di un appartamento, viene accerchiato da un gruppo di donne che ridendo e scherzando lo "assalgono" con un coro «Spogliarello, spogliarello!». A riportare l'accaduto è il DailyStar che sostiene che l'ufficiale era in imbarazzo, mentre sorride senza riuscire a rimanere serio e a intimorire gli invitati alla festa.

A pubblicare le immagini, una donna su TikTok che ha scritto: «Quando la polizia arriva per interrompere il tuo evento ma tutti pensano che sia uno spogliarellista - per poi aggiungere -. Alla fine se ne è andato perché tutti hanno iniziato a twerkare intorno a lui».

Il video ha fatto il giro dei social conquistando i commenti di centinaia di utenti che divertiti si sono chiesti se non valesse la pena o meno che si unisse alla festa, visto la mancata riuscita di frenare la festa. Presumibilmente, l'agente si era recato nell'appartamento per gli schiamazzi notturni. Non è chiaro se se ne sia davvero andato, anche perché il tabloid inglese ha contattato la polizia del Nuovo Galles del Sud, Stato dell'Australia sud-orientale per ricevere qualche informazione in merito, senza ottenere, però alcuna risposta.