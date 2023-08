Due euro in più per un piattino in condivisione, boom di recensioni negative per il ristorante ligure. La titolare: «Fiera del mio lavoro. I piatti in più erano 4»

Osteria del Cavolo a Finale Ligure precipita nelle valutazioni delle recensioni da 5 a 3 nel giro di qualche ora. È bastato un post di Selvaggia Lucarelli, che “denunciava” su Facebook il ristorante per aver fatto pagare 2 euro per un piattino di condivisione per un bambino, che i leoni d tastiera si sono fiondati su Google per distruggere la reputazione del ristorante.

Selvaggia Lucarelli, è polemica sul post del ristorante di Finale Ligure

Da ieri pomeriggio, lunedì 7 agosto, la pagina di Google maps è invasa da critiche e insulti alla struttura per effetto del review bombing che altro non è che una tempesta di recensioni negative che colpiscono un prodotto, un film o appunto un ristorante, per azzopparlo e per evitare che questo abbia successo.

L'effetto del review bombing

Sono tantissimi i commenti di haters che si sono scagliati contro l'attività di Finale Ligure ma c'è anche chi li difende e oltre a fargli i compliemnti per la cucina e il servizio, cercano di far riflettere i leoni da tastiera. «Volete rovinare una famiglia e lasciare a casa tutti i dipendenti? Italiani popolo di mentecatti».

Il web non perdona, e c'è anche chi insulta per sbaglo un ristorante di Monza, dal nome sempre Osteria del Cavolo", i titolari si difendono: «Non siamo noi quelli del post della Lucarelli. Noi siamo chiusi per ferie»

La difesa della titolare del ristorante

«Quando il cliente entra in un locale accetta il menù, che viene esposto fuori. Nel caso specifico i clienti avevano preso un primo e un secondo in tre. Di piatti supplementari ne ho portati ben quattro, per questo ho fatto pagare due euro: voglio che i clienti sappiano che per noi quello è un lavoro in più». Così Ida Germano, 76 anni, titolare dell'Osteria del Cavolo di Finale Ligure, si difende dopo la bufera social a causa di uno scontrino, postato da Selvaggia Lucarelli, nel quale compariva un addebito di 2 euro per aver fornito un «piattino condivisione», ossia un piatto vuoto in cui la madre avrebbe potuto riversare alcune trofie al pesto da far assaggiare alla figlia di 3 anni. Ora Germano, a Morning news, il programma mattutino di Mediaset, annuncia di valutare eventuali azioni legali nei confronti di Lucarelli: «I dati sensibili presenti nello scontrino non dovevano essere pubblicati, c'erano il mio nome e cognome e il mio numero di cellulare. Vorrei venisse di persona a mangiare le mie trofie: si è lamentata del prezzo, ma sono realizzate con ingredienti di qualità. Mi spiace per la situazione ma avrei sofferto di più se avessero criticato il cibo». Quanto alla scelta di addebitare quei 2 euro, Germano la difende: «Il lavoro va remunerato - spiega - Ho 76 anni e lavoro con passione, ma è giusto che io venga pagata per quello che faccio. Le parole dette sui social e le recensioni negative non mi preoccupano, sono fiera del mio lavoro. Nel corso del tempo ho avuto tante soddisfazioni. In queste ore ho ricevuto tantissime recensioni di solidarietà da amici, clienti e colleghi. Ho ricevuto chiamate dalla Germania, dalla Svizzera e diversi legali si sono proposti di tutelarmi».