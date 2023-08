Incendio in via Kolbe a Pesaro, appartamento distrutto dal fuoco: verifiche sulla stabilità della struttura

PESARO - Vigili del fuoco in azione in via Kolbe a Pesaro, allertati per un incendio che divampato all'interno di un abitazione (non un garage come sembrava in un primo tempo) al piano terra di uno stabile di due piani. La squadra di Pesaro intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’intera palazzina ed ha chiuso la strada per riuscire a domare il rogo. Non si segnalano persone coinvolte.

Rogo in un appartamento, verifiche sulla stabilità della struttura

I vigili del fuoco stanno eseguendo delle verifiche di agibilità della struttura: sul posto anche i carabinieri di zona e la Polizia Locale. Nel giro di pochi minuti si è levata una nube di fumo nera e l'odore acre di quanto stava bruciando ha avvolto gran parte del quartiere Madonna di Loreto.