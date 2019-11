Infermiera di 32 anni investita e uccisa mentre attraversava la strada

POGGIARDO - Tragedia a Poggiardo dove nel tardo pomeriggio una donna di 32 anni è stata investita e uccisa menre si trovava per la strada. La vittima dell'incidente mortale è Tatiana Renna, originaria di Cellino San Marco ma da tempo residente a Poggiardo, dove faceva l'infermiera in ospedale.

A quanto si apprende la donna stava attraversando l'incrocio nei pressi del "Parco dei Guerrieri" a bordo della sua bicicletta quando è stata investita dall'auto che percorreva la provinciale per Maglie, guidata da F.P., di Poggiardo 44 anni. Purtroppo l'impatto violentissimo non le ha laciato scampo: è deceduta sul colpo dopo un volo di una decina di metri. In corso accertamenti su alcool e stupefacenti.

