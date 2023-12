Infermiera licenziata fa causa al suo ospedale e ottiene 47 milioni di euro

Maria Gatchalian, infermiera filippino-americana, ha vinto la sua battaglia giudiziaria contro i suoi ex datori di lavoro, che l'avevano licenziata nel 2019. La corte di Los Angeles, come riporta Nextshark, ha stabilito che la donna dovrà ottenere un congruo risarcimento, che ammonterà a circa 47 milioni di euro.

Il licenziamento

Maria Gatchalian ha lavorato, per oltre tre decadi, presso il Woodland Hills Kaiser Permanente Hospital, nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.

I suoi superiori, nel 2019, l'hanno licenziata per un'inezia e la donna, profondamente ferita dalla vicenda, ha deciso di ottenere giustizia. Quindi, nell'aprile del 2021, l'ex infermiera ha citato in giudizio la struttura ospedaliera, appartenente al colosso Kaiser Permanente, che fattura ogni anno 100 miliardi di dollari.

Maria ha voluto dimostrare, nel corso della causa, che il suo licenziamento, in realtà, era stato causato dalle sue richieste di migliorare la qualità del servizio offerto dall'ospedale: secondo alcuni sue precedenti rimostranze, infatti, la carenza di personale stava causando un progressivo peggioramento delle cure fornite ai pazienti del suo reparto.

I legali dell'ospedale Kaiser, invece, hanno accusato la loro ex dipendente di aver avuto un atteggiamento poco professionale, che ha poi causato il suo licenziamento. Tuttavia, durante il processo, diversi testimoni hanno confermato le dichiarazioni dell'infermiera, avvalorando la tesi del suo legale.

Nel corso del procedimento l'avvocato di Maria, David deRubertis, ha dichiarato: «La mia assistita ha avuto il coraggio di ergersi in difesa della sicurezza dei pazienti, ma l'ospedale ha tentato di metterla a tacere».

La sentenza

Infine, il tribunale ha stabilito che l'ex infermiera dovrà ottenere un cospicuo risarcimento: 10 milioni per compensazione, 9 milioni per lo stress emotivo subito e, infine, 28 milioni per i danni.