L'infermiera scambista: «Amo vedere mio marito con altre donne. Questo ci unisce di più»

Kaye Davis è un'infermiera inglese di 44 anni che, da poco, si è sposata con il suo compagno Paul. I due fanno coppia fissa da ormai 10 anni ma hanno deciso, solo recentemente, di aprire i loro orizzonti come coppia e diventare scambisti. Kaye, in una recente intervista, ha parlato di come questa esperienza, che in tanti trovano strana, abbia rafforzato il suo matrimonio.

Kaye Davis, in una recente intervista al Daily Star, ha raccontato: «Sembra terribile, ma io e mio marito adoriamo guardarci mentre abbiamo rapporti con altre persone. È fantastico e penso che questa cosa ci unisca. All'inizio eravamo entrambi d'accordo che sarebbe stato solo uno scambio di coppie e saremmo stati nella stessa stanza ad assistere, ma man mano che prosegui nel tuo viaggio dei sentimenti, la tua visione cambia e hai più fiducia nell'altro, anche se, dovesse rimanere da solo con il nuovo partner. Entrambi continuiamo ad avere incontri singoli e quando torniamo a casa ci raccontiamo tutto e condividiamo foto e video. Ci piace questa esperienza di coppia perché ci divertiamo e siamo più leggeri. È tutto divertente e siamo cresciuti nella nostra relazione e penso che ci renda più forti come coppia».

Infine, l'infermiera Kaye ha concluso dicendo: «Io e mio marito amiamo le dinamiche e il lato divertente della cosa è che abbiamo stretto amicizie lungo il percorso e per certi aspetti non si tratta sempre di sesso.

Tutto questo ha completamente migliorato il nostro rapporto. Siamo sempre stati una coppia forte ma ora sappiamo che possiamo parlare di qualsiasi cosa».