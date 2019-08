Il cibo più ordinato a domicilio nel mondo? E' italiano, ecco quale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va forte. Successo anche per la cucina italiana nel suo insieme, che in ordine di gradimento, risulta quinta per preferenze. Il risultato, che vede sul podio delle cucine più ordinate all'estero anche burger e cinese, emerge da un'analisi dell'Osservatorio del food delivery Just Eat sull'evoluzione dei gusti e dei sapori a domicilio in 11 Paesi: Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Francia, Spagna, Svizzera, Norvegia, Nuova Zelanda, Messico, Canada.Tra i piatti più amati della cucina italiana si segnalano in, mentre in Norvegia preferiscono la capricciosa. L'Irlanda sceglie la margherita, mentre nel Regno Unito hanno la meglio pasta alla Carbonara e la pizza margherita. La cucina italiana piace soprattutto in Danimarca, al primo posto, in Spagna al secondo posto, in Messico al terzo e in Norvegia e nel Regno Unito in quinta posizione.L'analisi di Just Eat rivela inoltre le occasioni in cui si ordina di più a domicilio nel mondo e che accadono in particolare nelle ricorrenze nazionali. In Irlanda, ad esempio, i momenti in cui fioccano maggiormente gli ordini sono il primo giorno dell'anno (come in Svizzera, Francia e Danimarca) e il giorno successivo a St Patricks' Day. Allo stesso tempo, per le consegne a domicilio, sono scelti anche i venerdì sera o festività come affermano gli australiani che attestano un picco di ordini il 26 gennaio (Australia Day) e 14 febbraio (San Valentino), quest'ultimo in comune con la Francia