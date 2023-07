Bambino di 6 anni muore azzannato da un pitbull: inutile il trasporto in due ospedali

Un bambino di 6 anni della Florida è morto martedì mattina da un cane pitbull , a dare la notizia la polizia di North Port. L'incidente è avvenuto martedì. Il cane di 3 anni, che viveva a casa del piccolo, ha aggredito il bambino nella parte superiore del corpo. "Il bimbo è deceduto al Tampa General Hospital a causa delle gravi ferite riportate", ha spiegato la polizia in un post su Facebook. "Hanno incluso traumi alla parte superiore del busto". La polizia ha riferito che il bambino è stato trasportato in due diversi ospedali nel tentativo di salvargli la vita.

"Inizialmente, sono state eseguite misure salvavita e il bambino è stato trasportato in aereo al Sarasota Memorial Hospital con lesioni traumatiche estese", ha aggiunto il comunicato stampa. "Una volta che il bambino si è stabilizzato, è stato successivamente trasportato in aereo al Tampa General per ulteriori procedure".

Il cane pitbull sequestrato dalla polizia

L'aggressivo cane, un pitbull di razza mista, è stato sequestrato dalle autorità e portato a Sarasota County Animal Services ed è al momento affidato alle cure dei servizi per animali. "La razza del cane di 3 anni è considerata un mix di pitbull", ha aggiunto la polizia nella dichiarazione ufficiale. "NPPD non è a conoscenza di incidenti precedenti che coinvolgono il comportamento dell'animale."

"I nostri cuori sono spezzati per questo bambino e la sua famiglia.